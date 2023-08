Parashikimi i motit për datën 20 gusht 2023

Pjesa e parë e ditës parashikohet të jetë nën dominimin e motit të kthjellët në një pjesë të mirë të territorit. Por në orët në vijim vranësirat do të shfaqen gradualisht në të gjithë Shqipërinë, ku në ultësirën Perëndimore do të ketë alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Ndërsa në zonat malore vranësirat pritet të jenë më të dukshme, të cilat më të theksuara do të jenë në zonat Juglindore por nuk priten reshje.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të lehtë si në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 16°C deri në 39°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 40 km/h kryesisht nga drejtimi Veriperëndimor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.

Kosova

Republika e Kosovës do të jetë nën mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike përgjatë gjithë 24 orëshit. Parashikohet që paraditja të dominohet nga intervalet e gjata me kthjellime në pothuajse të gjithë territorin e Kosovës. Ndërsa pjesa e dytë e ditës pritet të sjelli kalime vranësirash në të gjithë vendin, ku më të theksuara vranësirat do të jenë në zonat Jugore të Kosovës.

Maqedonia e Veriut

Pjesa e parë e ditës në MV parashikohet të jetë me kthjellime në një pjesë të mirë të territorit, POR do të ketë dhe kalime të lehta të vranësirave të cilat më të theksuara parashikohet të jenë në zonat Jugore. Ndërsa pas mesdite vranësirat do të shtohen gradualisht në të gjithë MV duke bërë që të dominojnë pjesën më të madhe të vendit. Pritet që parametri i erës hera herës të jetë shumë problematik duke arritur shpejtësine mbi 45 km/h.

Europa

Do të mbetet me vranësira dhe shira të konsiderueshëm Europa Lindore si edhe gadishulli i Skandinavisë ku herë pas here reshjet do të sjellin mjaft probleme. Gjithashtu; ishujt britanikë si edhe pjesa më e madhe e Qëndrës së kontinentit dominohen nga vranësira konvektive dhe rrbeshe shiu ndërsa moti i kthjellët dhe temperaturat e larta do të mbizotërojnë në; gadishullin Iberik, gadishullin e Ballkanit si edhe brigjet e detit të zi. Vlera ekstreme priten në Portugali, Spanjë dhe shumë zona të Ballkanit ku termometri ngjitet deri në 40 gradë C.