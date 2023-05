Parashikimi i motit për datën 10 maj 2023

Ditën e Mërkurë vendi ynë do te ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë me vranësira mesatare deri të dendura si dhe intervale kthjellimi. Reshje shiu me intensitet të ulët në orët e para të mëngjesit përgjatë relieveve malore, pas mesditë reshjet e shiut pritet të fitojnë intensitet deri mesatar përgjatë Ultësirës Perëndimore dhe zonave malore, hera-herës reshje në formën e shtëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare 1-8m/s, ndërsa përgjatë pjesës bregdetare fiton shpejtësi deri 14m/s duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 2 deri 3 ballë.