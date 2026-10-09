Parashikimi i motit 9 Tetor 2026/ Vranësira dhe reshje shiu, sa do të jenë temperaturat sot

Parashikimi i motit 9 Tetor 2026/ Vranësira dhe reshje shiu, sa do të jenë temperaturat sot

Dita e sotme pritet të dominohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me vranësira dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të territorit.

Sipas parashikimit meteorologjik, moti do të jetë kryesisht i vranët, me intervale të shkurtra kthjellimesh. Reshjet e shiut do të nisin që në orët e para të 24-orëshit, me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit.

Të lidhura

None found

Situata paraqitet më e theksuar në veriperëndim të territorit, ku reshjet pritet të kenë intensitet mesatar deri të lartë, herë pas here në formën e shtrëngatave afatshkurtra, të shoqëruara me shkarkesa elektrike.

Era do të fryjë me drejtim kryesor nga Juglindja në Jugperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 7 m/s. Përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore, era pritet të forcohet herë pas here, duke arritur shpejtësi deri në 14 m/s.

Ndërkohë, valëzimi në dete parashikohet të jetë i forcës 2-3 ballë.

 


Shtuar 9.10.2026 07:18

Tags: , ,
BIRN: Rama shtyp kritikën brenda PS për hartën e re territoriale! Zërat kundër i paralajmëroi me përjashtim nga grupi

BIRN: Rama shtyp kritikën brenda PS për hartën e re territoriale! Zërat kundër i paralajmëroi me përjashtim nga grupi
Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun

Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun
EMRAT-VIDEO/ Dyshohet se do kryenin një v*asje në Lezhë, zbardhen emrat e tre të arrestuarve!

EMRAT-VIDEO/ Dyshohet se do kryenin një v*asje në Lezhë, zbardhen emrat e tre të arrestuarve!
Jam udhëheqës i milicisë serbe, do hakmerremi ndaj jush/ Zbulohet nga ku u dërgua Email-i kërcënues ndaj institucioneve

Jam udhëheqës i milicisë serbe, do hakmerremi ndaj jush/ Zbulohet nga ku u dërgua Email-i kërcënues ndaj institucioneve
Dyshohet se po planifikonin atentat, arrestohen tre persona dhe zhvillohen kontrolle në katër qytete

Dyshohet se po planifikonin atentat, arrestohen tre persona dhe zhvillohen kontrolle në katër qytete
Navi Pillay fiton Çmimin Nobel për Paqen, vlerësohet për kontributin në drejtësinë ndërkombëtare

Navi Pillay fiton Çmimin Nobel për Paqen, vlerësohet për kontributin në drejtësinë ndërkombëtare
Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve, ja me sa do shitet nafta dhe benzina

Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve, ja me sa do shitet nafta dhe benzina
Nevojë për zgjidhje përfundimtare për pagat e magjistratëve/ Kryeprokurori Çela: Jo shtyrje përmes vendimmarrjeve që nuk respektojnë Kushtetuesen!

Nevojë për zgjidhje përfundimtare për pagat e magjistratëve/ Kryeprokurori Çela: Jo shtyrje përmes vendimmarrjeve që nuk respektojnë Kushtetuesen!