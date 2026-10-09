Dita e 132-të e revoltës kundër qeverisë/ Qytetarët vijojnë protestën, nuk tërhiqen nga kërkesa për dorëheqjen e Ramës

Dita e 132-të e revoltës kundër qeverisë/ Qytetarët vijojnë protestën, nuk tërhiqen nga kërkesa për dorëheqjen e Ramës

Protestat kundër qeverisë vijojnë edhe sot në Tiranë, me qytetarë dhe aktivistë që janë mbledhur për protestën e 132-të radhazi. Kërkesa kryesore e protestuesve vijon të jetë dorëheqja e Edi Ramës dhe largimi i qeverisë.

Krahas saj, gjatë muajve të protestave janë artikuluar edhe kërkesa për krijimin e një qeverie teknike tranzitore, ndryshime në sistemin politik dhe zgjedhor, si dhe rishikimin ose shfuqizimin e disa nismave ligjore të kundërshtuara nga protestuesit.

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Ndërkohë, protestuesit kanë paralajmëruar se aksioni do të vijojë edhe në ditët e ardhshme. Një tjetër pikë e rëndësishme e mobilizimit pritet të jetë 13 tetori, kur është bërë thirrje për pjesëmarrje më të madhe të studentëve dhe të rinjve.


Shtuar 9.10.2026 07:19

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