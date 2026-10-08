Nga akademia e Ajaxit me Timberët, Gravenberchin e Brobbeyn te karriera si artist afrobeats

Elikia Mbinga dikur shihej si një futbollist me perspektivë. Për katër vite, ai ishte pjesë e akademisë së Ajaxit, një nga qendrat më prestigjioze të zhvillimit të talenteve, ku ndau fushën me lojtarë që sot kanë fituar emër në futbollin evropian.
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Jurrien Timber, Quinten Timber, Ryan Gravenberch dhe Brian Brobbey ishin ndër bashkëlojtarët e tij në klubin holandez.
Ndërsa ata vijuan karrierën drejt niveleve më të larta, Mbinga zgjodhi një rrugë tjetër. Sot ai vepron në muzikë me emrin ELIKIA, pasi e mbylli aventurën në futbollin profesionist kur ishte vetëm 21 vjeç.
Mbinga u transferua te Ajax në vitin 2014, pas periudhës së zhvillimit te PEC Zwolle. Ai luante si mesfushor ofensiv dhe më vonë mori shiritin e kapitenit te skuadra U16 e Ajaxit, ku ishte pjesë e të njëjtit grup me Timberët, Gravenberchin dhe Brobbeyn.
Sipas tij, ambienti në akademi kërkonte shumë përkushtim dhe përballje të vazhdueshme me presionin.
“Trajnerët janë shumë striktë. Ata gjithmonë kërkojnë nivelin e Ligës së Kampionëve. Mendoj se kjo është e mirë, sepse ndërton mentalitetin dhe rezistencën. Kur luan për Ajaxin, gjithmonë duhet të fitosh”, ka thënë Mbinga për GOAL.
Që në moshë të re, ai kishte vënë re cilësitë e veçanta të disa prej shokëve të skuadrës. Për Jurrien dhe Quinten Timber, Mbinga kujton forcën fizike që shfaqnin që fëmijë. Gravenberchin e veçon për aftësitë teknike, ndërsa Brobbeyn për fuqinë fizike që e karakterizon edhe sot.
“Që atëherë mund ta shihje se këta lojtarë ishin specialë”, rrëfen ai.
Viti 2018 solli një ndryshim të rëndësishëm për Mbinga, pasi ndërrimi i trajnerit te ekipi U17 ndikoi në vazhdimësinë e tij me Ajaxin.
Mesfusha ishte një repart me konkurrencë shumë të fortë. Përveç Ryan Gravenberchit, me të cilin përballej drejtpërdrejt për një vend, aty luanin edhe Kenneth Taylor dhe Quinten Timber.
“Arsyeja pse u largova nga Ajax ishte se kishte shumë konkurrencë. Luaja në mesfushë. Konkurrenca ime direkte ishte Ryan, por jo vetëm ai – ishin edhe Kenneth Taylor dhe në atë kohë Quinten Timber”, ka treguar Mbinga.
Pas ndryshimit në stol, ai kuptoi se nuk bënte më pjesë në planet kryesore të klubit. Edhe pse pati mundësi të bashkohej me akademitë e Juventusit dhe Bayer Leverkusenit, vendosi të rikthehej te PEC Zwolle, skuadra ku ishte formuar.
Me PEC Zwolle, Mbinga arriti deri në ekipin e parë. Debutimi i tij në nivel senior erdhi në sezonin 2021/22 dhe ishte veçanërisht domethënës, pasi u aktivizua kundër Ajaxit. Ai luajti 22 minuta pasi hyri nga stoli.
Në të njëjtën periudhë, një interes tjetër po zinte gjithnjë e më shumë hapësirë në jetën e tij: muzika.
“Futbolli ishte pasioni im më i madh. Çdo ditë ishte futboll. Por në një moment pasioni për muzikën u bë shumë i madh dhe duhej të vendosja se çfarë doja të bëja me jetën time”, tregon ai.
Në fillim të vitit 2023, në moshën 21-vjeçare, Mbinga vendosi të ndërpresë kontratën me PEC Zwolle dhe të fokusohej te muzika. Për një periudhë vazhdoi të luante në nivel amator me VVOG, përpara se ta mbyllte përfundimisht kapitullin e futbollit.
Kalimi nga fusha në muzikë ishte një hap i vështirë. Në atë kohë, Mbinga nuk kishte as studio dhe as këngë të publikuara, por mbështetej te bindja për projektin e tij.
“Kur bëra këtë tranzicion, nuk kisha asnjë këngë. Nuk kisha as studio. Nuk kishte asgjë. Kishte vetëm besimi dhe vizioni”, rrëfen ai.
Tre vite e gjysmë më vonë, ELIKIA ka arritur më shumë se 30 milionë dëgjime dhe rreth 430 mijë dëgjues mujorë. Këngët “Mentality” dhe “Bring No Wahala” kanë tërhequr vëmendje të konsiderueshme.
Pavarësisht largimit nga futbolli profesionist, sporti vazhdon të ketë një rol në krijimtarinë e tij muzikore.
Tekstet e këngëve të ELIKIA përmbajnë referenca për futbollistë si Aurélien Tchouaméni dhe Jude Bellingham. Gjithashtu, përvoja e kaluar në akademinë e Ajaxit ka ndikuar në mënyrën se si ai e sheh dhe e ndërton karrierën e re.
“Mund ta kem lënë futbollin profesional, por futbolli profesional nuk më ka lënë mua”, thotë ELIKIA.
Ai nuk e konsideron periudhën te Ajax si një dështim, por si një etapë të domosdoshme të rrugëtimit që e ka çuar deri në pikën ku ndodhet sot.
“Për mua ishte pikërisht ajo që duhej të ndodhte. Kjo është historia ime”, përfundon ai.
Albumi i tij i parë do të përmbajë 11 këngë, të konceptuara si një formacion futbolli me 11 lojtarë, dhe pritet të publikohet në nëntor. Ndërkohë, kënga e re “Baller” publikohet më 9 tetor.