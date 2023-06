Panik në stacionin e metrosë në Londër, një burrë nxjerr thikën dhe vret veten

Momente paniku kanë përjetuar qytetarët në një stacion metroje në Londër, kur një burrë nxori papritur një thikë dhe goditi veten.

Sipas raportit të policisë, ngjarja ndodhir në stacionin e metrosë Sloane Squarte në perëndim të Londrës. Burri u plagos rënë dhe vdiq në vendin e ngjarjes.

Nuk është e qartë pse ai goditit veten me thikë. Policia nuk e ka identifikuar ende viktimën ndërsa dëshmitarët okularë thanë se në vendin e ngjarjes ndodheshin 6 makina policie dhe 6 ambulanca.

Skena shkaktoi panik në stacionin e metrosë në perëndim të Londrës.

Not sure what’s going on at Sloane Square but the station is closed there’s about 6 Police vehichles and the same Ambulances so avoid the area if you’re driving what with Sloane Street being closed as well👀👀👀 pic.twitter.com/NzYUOMKyaU

— Chelsea Dan (@ChelseaDan5) June 28, 2023