Në një postim në rrjete sociale, ish-deputeti i Partisë Socialiste, Pandeli Majko, ka reaguar pas raportimeve lidhur me fjalën e tij në mbledhjen e fundit të Asamblesë Kombëtare të PS-së, duke mohuar se ka ngritur shqetësime për video erotike të kolegëve të tij.
Majko thotë se në fjalën e tij ka folur për kontaktet e papërshtatshme dhe diskretituese të disa personave me krimin e organizuar, duke kërkuar largimin e tyre nga politika.
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Ai thekson se ka përmendur vetëm një informacion publik mbi video të sekuestruara nga SPAK, pa bërë asnjë referencë për video erotike, shkruan ai.
REAGIMI:
“NDJESE E DETYRUAR”…
Po ndjek me humor “daullet” e mediave sipas të cilave në mbledhjen e fundit të asamblesë së PSSH jam “shqetësuar” për erotizmin dhe ndershmërinë e kolegëve të mij socialistë!
Në fakt, në fjalën time në asamblenë kombëtare kam folur PËR KONTAKTET E PAPERSHTATSHME DHE DISKRETITUESE ME KRIMIN E ORGANIZUAR! Në mbledhje kërkova që këta njerëz DUHET TË LARGOHEN NGA POLITIKA!
Në fjalën time përmenda veç një informacion publik për video të sekuestruara nga SPAK! Asnjë fjalë për “erotizmin” apo “videot e seksit”!
I vetmi gazetar që më pyeti për të konfirmuar deklarimet e mija ishte Muhamed Veliu! https://top-channel.tv/…/bashkine-e-tiranes-rrezikojme…/
Fevziut i pëlqeu më shumë “varianti me seks!” 😂
Ky është ai momenti kur kupton se në vendin tonë për një person publik janë më të rënda “videot erotike” se sa KONTAKTET E PAPERSHTATSHME DHE DISKRETITUESE ME KRIMN E ORGANIZUAR!!!
Ndjesë për zhgënjimin!