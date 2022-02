Pamjet e frikshme të “gjëmës” ruse mbi popullsinë civile ukrainase (VIDEO)

Në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, ka nisur zyrtarisht lufta në Ukrainë dhe trupat ruse kanë depërtuar brenda kufirit dhe kanë sulmuar shtetasit ukrainas.

Duket se Rusia e ka marrë vendimin për ta pushtuar Ukrainën tashmë dhe diplomacia nuk hyn më në punë.

Gjithashtu bëhet me dije se sulmi rus nuk është ndalur vetëm te ushtarët ukrainas, por është sulmuar edhe popullsia e pafajshme civile.

Në videot e siguruara më poshtë duken pamjet rrënqethëse brenda një ndërtese, se si predhat ruse kanë shkatërruar gjithçka./albeu.com/

Russian airstrike hitting residential Chuhuiv area in Ukraine created a large hole in the street, damaging surrounding buildings. One person was killed, 12 others injured in the attack. An injured woman was pulled out of the damaged building by firefighters pic.twitter.com/F3wMEnADz0

Civilians already suffering a heavy toll in Putin’s war. This apartment block in Chuhuiv, south of Kharkiv, was hit in the opening salvos.

Number of casualties unknown at this point.pic.twitter.com/HkXgLxIBLL

