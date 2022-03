Pamje dramatike, momenti kur avioni me 133 pasagjerë bie “rrufeshëm” në tokë (VIDEO)

Pas pamjeve në vendin e ngjarjes i cili ishte përfshirë nga flakët, tanimë janë publikuar edhe pamjet e rrëzimit të avionit me 133 pasagjerë në bord.

Në rrjetet sociale janë publikuar pamjet e rënies së tij pingul në tokë nga rrth 10 mijë metra lartësi duke u shkatërruar plotësisht

Avioni i linjës Kunming – Guangzhou u rrëzua mëngjesin e sotëm dhe fati i pasagjerëve ende nuk dihet edhe pse nga pamjet gjasat për të gjetur të mbijetuar janë thuajse “0”.

Gjithashtu të paqarta janë ende edhe shkaqet që shkaktuan këtë aksident treagjik./albeu.com

#BREAKING: An incident has happened to a passenger plane of China Eastern airlines with 133 people aboard in China’s Guangxi on Monday. Rescue work is underway. The casualties are unknown. pic.twitter.com/PCcstWADDl

— zx liu (@Liuzxjack) March 21, 2022