Flakët disa metra të larta, pamje nga rrëzimi i avionit më 133 pasagjerë në Kinë (VIDEO)

Një avion “Boing 737” me 133 persona në bord është rrëzuar mëngjesin e sotëm pranë një mali në qytetin Ëozhou, në qarkun Teng.

Pamjet mëposhtë tregojnë vendin e ngjarjës i cili është përfshirë nga flakë gjigande, ndërsa ende nuk dihet asgjë mbi fatin e pasagjerëve.

Gjithashtu të paditura janë ende edhe shkaqet që çuan në këtë aksident të tmerrshëm. /albeu.com

#BREAKING: An incident has happened to a passenger plane of China Eastern airlines with 133 people aboard in China’s Guangxi on Monday. Rescue work is underway. The casualties are unknown. pic.twitter.com/PCcstWADDl

— zx liu (@Liuzxjack) March 21, 2022