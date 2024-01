Opinioniste në “Big Brother Vip”, reagon deputetja

Pas lajmit se do jetë opinioniste në edicionin e tretë të “Big Brother VIP”, deputetja e Partisë Demokratike, Ori Nebijaj, ka reaguar për herë të parë.

Ori premton për publikun se do të tregohet e paanshme në komentet dhe gjykimet e saj, për banorët dhe është e lumtur për ofertën që do ta rikthejë në ekran.

“Më kishte marrë malli të them të drejtën edhe pse politika të mban të angazhuar me median edhe pse unë kam qenë disi më e tërhequr për shkak të situatave politike në fakt parlamenti nuk e ka kryer të gjithë funksionin e tij, po nuk kam qenë shumë pjesë për shkak të situatës politike të krijuar… Top Channel është shtëpi për mua jam shumë e lumtur që Lori Hoxha dhe TCH ma bënë këtë ofertë dhe ishte e vetmja gjë që do më bënte të rikthehem dhe do ta kem më të lehtë tani që Arbër Hajdari është një opinionst me eksperiencë…

Media, por edhe politika më kanë mësuar vijën e kuqe mes të qenurit neutral dhe profesional në rolin e opinionistit nuk ka tifozëri dhe as çështje personale, të qenurit i drejtë dhe asnjëherë palë kam përshtypjen se edhe publiku këtë do”, tha ajo.