Olta, Maestro dhe Kristi kanë dalë nga shtëpia e Big Brother Vip, për t’iu bashkuar Arbanës në studio.

Nga studioja ata do të mësojnë vendimin e publikut dhe vetëm dy do të kthehen brenda, ndërsa njëri do të eliminohet përfundimisht nga gara dhe çmimi i madh.

Kujtojmë se të tre janë lojtarë të fortë dhe se nëmimin i çoi Luizi me kutinë e Pandorës./albeu.com