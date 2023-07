 “O la, fratello, tiger”, zbulohen SMS-të që “tradhtuan” Arben Ahmetajn, detaje nga dosja e SPAK

Ish-zv.kryeministri Arben Ahmetaj kishte një marrëdhënie të ngushtë miqësore me Mirel Mërtirin – një nga përfituesit e koncesioneve të inceneratorëve – e cila shtrihej sipas hetimeve të Prokurorisë së Posaçme të paktën që nga viti 2012 – kohë kur Partia Socialiste ishte ende në opozitë.

Gjithashtu, Ahmetaj ishte i angazhuar në detaje për ecurinë së bizneseve të Mërtirit me disa prej bashkive të vendit dhe të paktën në dy raste, ka negociuar për takime mes tij dhe kryebashkiakëve socialistë.

Ahmetaj e ka nisur karrierën si zyrtar publik në Tatime, para se të bëhej zëvendësministër, ministër dhe zëvendëskryeministër dhe është zyrtari më i lartë shqiptar që po përballet me një kërkesë për arrestim nga SPAK për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave.

Ai akuzohet se ka përfituar nga biznesmenët e inceneratorëve pagesa të tërthorta prej 491 mijë eurosh si dhe një vilë në Hamallaj të Durrësit. Ahmetaj akuzohet gjithashtu se ka përfituar një vilë në resortin Green Coast në Palasë nga biznesmeni Mond Begaj.

Të dhënat e siguruara nga BIRN nga dosja hetimore tregojnë se marrëdhëniet mes Ahmetajt dhe Mërtirit dokumentohen përmes një telefoni të vjetër “Blackberry” të përdorur nga Ahmetaj, që hetuesit e kanë sekuestruar gjatë një kontrolli në shtëpinë e ish-bashkëshortes së tij.

Hetuesit kanë rikuperuar 138 mesazhe telefonike të shkëmbyera mes Ahmetajt dhe Mërtirit, të cilat janë zhvilluar në periudhën korrik – tetor 2012.

“Nga komunikimet ndërmjet tyre, ndër të tjera rezulton se bashkëbiseduesit kanë një raport tepër miqësor, pasi në bisedat e tyre përdoren fjalët ‘O la (nënkupton o vëlla), Fratello, Tigre, I madh,” thuhet në dokumentet hetimore të SPAK.

Sipas Prokurorisë së Posaçme, Mirel Mërtiri, i njohur gjithashtu si Klodian Mërtiri, është pronari “de facto” i kompanisë Albtek Energy – e cila përfitoi një kontratë koncesionare për ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit në vitin 2014. Në dëshminë e tij përpara komisionit hetimor parlamentar, Ahmetaj i bëri bisht pyetjeve për marrëdhëniet e tij me Mërtirin.

Në një investigim të publikuar në shtator të vitit 2020, BIRN zbuloi se përpara se të niste biznesin e trajtimit të mbetjeve urbane, Mirel Mërtiri kishte lidhur kontrata për instalimin e matësave elektronikë të ujit me ndërmarrjet e Ujësjellësve në bashkitë e Fierit, Korçës, Beratit dhe Pogradecit.

Në vitet 2012-2014, projektet e matësve elektronikë të ujit u shtrinë në gjashtë qytete dhe u aplikuan nga kompanitë Integrated Technology Services, FMO dhe Miklo Construksion. Ato u kushtuan ndërmarrjeve të ujësjellësve më shumë se 18 milionë euro në total.

Mesazhet e sekuestruara nga Prokuroria e Posaçme sugjerojnë se Ahmetaj, asokohe deputet në Kuvendin e Shqipërisë, luante rol në suksesin e bizneseve të Mërtirit përmes kontakteve të tij me kryebashkiakët socialistë.

Në një mesazh të datës 13 shtator 2012, Ahmetaj i kërkon Baftjar Zeqos, asokohe kryetar i Bashkisë së Fierit një takim me të dhe me Mërtirin.

“I dashur, dua të ulemi këto ditë për kafe unë, ti dhe Klod Mërtiri,” citohet njëri prej mesazheve në dokumentet e Prokurorisë. Në 15 shtator, Ahmetaj e ka përsëritur kërkesën për takim me Zeqon dhe ka marrë një “OK” prej tij.

Roli i Ahmetajt në ecurinë e bizneseve të Mërtirit dokumentohet sipas Prokurorisë së Posaçme edhe në materialet e përfituara nga kompjuteri i Klodian Zotos, ku janë gjetur të ruajtura mesazhe të shkëmbyera mes tij dhe Mërtirit.

Një mesazh i datës 14 qershor 2012 sugjeron se Ahmetaj mbahej në dijeni të një takimi mes Mërtirit dhe Fadil Nasufit – kryetar i bashkisë së Beratit për vitet 2003-2015.

“Mbarova punë, po nisem për në Tiranë. Kalofsh mirë,” i shkruan Mërtiri Ahmetajt. Ndërsa ky përgjigjet: “E di, më tha Nasufi”.

Mesazhet telefonike në duart e SPAK tregojnë se Ahmetaj vihej në dijeni për procedurat dhe vështirësitë me të cilat përballej Mërtiri, po aq sa edhe për sukseset e tij.

Më 30 maj 2012, në një komunikim me Mërtirin, Ahmetaj e pyet se çfarë u bë në QKR.

“Mbaroi me sukses. Urime PS Përmet,” i shkruan Mërtiri.

I kontaktuar nga BIRN ish-kryebashkiaku i Fierit, Baftjar Zeqaj pretendoi se nuk i kujtoheshin bisedat me Ahmetaj për Mërtirin të referuara nga Prokuroria. Ndërkohë, Fadil Nafusi dhe Arben Ahmetaj nuk ishin të arritshëm për koment.

Gjatë deklarimeve të tij në SPAK, Ahmetaj është pyetur në lidhje me punët e Mirel Mërtirit dhe është përgjigjur: “në dijeninë time është pasë marrë me telekomunikacion dhe projekte bashkish, por nuk e di me çfarë projektesh konkretisht”.

“…personi nën hetim, Arben Ahmetaj në fakt e ka ditur saktësisht se me çfarë projektesh merreshin shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri dhe madje ka qenë i angazhuar drejtpërdrejt edhe vetë për arritjen e suksesit të tyre,” vlerëson SPAK në dokumentet hetimore. /BIRN