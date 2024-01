Njihuni me shenjën më antisociale të Horoskopit

Bisedat e vazhdueshme dhe takimet me njerëz të rinj mund të bëhen të lodhshme për këdo.

Megjithatë, jo të gjithë njerëzit janë “miqësorë”.

Njihuni me shenjat më antisociale të Horoskopit



Demi

Nuk është se Demi nuk është i afrueshëm, por urrejnë të lënë zonën e tyre të rehatisë për të bërë miq të rinj. Nëse janë në një festë, do të kalojnë mirë vetëm ose do të qëndrojnë gjithë natën me një grup klasik, me njerëz që tashmë i njohin, në vend që të përpiqen të takojnë njerëz të rinj. Sigurisht, ata preferojnë të qëndrojnë në shtëpi duke ngrënë në kuzhinën e tyre komode.

Gaforrja

Ata e duan komoditetin e shtëpisë së tyre. Ata preferojnë të shoqërohen me një rreth të caktuar njerëzish, të cilët i njohin mirë, pasi të bësh miq të rinj është mjaft e vështirë.

Virgjëresha

Ata që i përkasin shenjës së Virgjëreshës e kanë shumë të vështirë të pranojnë të tjerët me papërsosmëritë e tyre dhe kështu preferojnë të izolohen, në vend që të kritikojnë vazhdimisht. Njerëzit bëjnë gabime, mbajnë mikrobe dhe shkaktojnë kaos: Një Virgjëreshë nuk e toleron këtë. Ai gjithmonë dëshiron të ketë gjërat në kontroll.

Bricjapi

Kjo shenjë e fokusuar në karrierë është e vështirë të shpërqendrohet nga qëllimet e tij profesionale, prandaj ai nuk ka shumë miq. Ai preferon të ketë një ose dy miq të mirë me të cilët mund të shkojë mirë dhe shmang shumë shoqërimin me të huajt.

Akrepi

Në krye të listës është kjo shenjë zjarri. Plot pasion dhe intensitet, Akrepi tenton të tërhiqet në vetvete, veçanërisht kur ndodhet në mjedise të reja. Tepër i fshehtë dhe emocional, ai nuk i beson askujt. Ai është shumë pickues me njerëzit dhe nuk i pëlqen aspak situatat publike. Mjafton qetësia e shtëpisë së tij dhe njeriu që i beson më shumë se kujtdo pranë tij.