Një në tre partnerë largohen nga dhoma e gjumit çdo natë, ja pse

Një në tre partnerë janë të gatshëm të largohen nga shtrati për të siguruar gjumë adekuat dhe cilësor, sipas një studimi nga Akademia Amerikane e Mjekësisë së Gjumit.

“Divorci i gjumit” do të jetë një zgjidhje për të mbrojtur pushimin e çmuar nga gërhitja, lëkundet apo çdo zakon tjetër i partnerëve që mund ta shqetësojë atë.

“Ne e dimë se gjumi i dobët mund të prishë disponimin dhe ata që u mungon kanë më shumë gjasa të grinden me partnerët e tyre. Ka shumë mundësi që të fillojë një pakënaqësi ndaj partnerit që prish gjumin, gjë që mund të ndikojë negativisht në marrëdhënie”, tha Dr. Seema Khosla, një mjeke pulmonologe dhe zëdhënëse e Akademisë.

“Gjumi i mirë është i rëndësishëm për shëndetin dhe lumturinë, kështu që nuk është çudi që disa çifte zgjedhin të flenë të ndarë për mirëqenien e tyre të përgjithshme”, shtoi ajo.

Sa më sipër është vërtetuar përmes gjetjeve të shumta kërkimore. Sipas një studimi të publikuar në vitin 2017 në Psychoneuroendocrinology, njerëzit që janë të privuar sistematikisht nga gjumi i mirë në kontekstin e marrëdhënies janë më të prirur ndaj konflikteve me partnerët. Një tjetër studim i vitit 2023 zbuloi se humbja e gjumit ul nivelet e saktësisë në aftësinë empatike, që do të thotë se është më e vështirë për njerëzit e privuar nga gjumi të kuptojnë ose interpretojnë emocionet e partnerëve të tyre.

Gjetjet treguan se burrat kanë më shumë gjasa të zgjedhin divanin ose dhomën e miqve, me pothuajse gjysma (45%) që thonë se flenë herë pas here ose rregullisht në një dhomë tjetër, krahasuar me 25% të grave .