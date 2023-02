Kosova feston sot 15 vite të Pavarësisëdhe autoritetet shtetërore kanë përgatitur një axhendë me festime në kuadër të kësaj dite të shënuar për shqiptarët.

Dita fillon me mbledhjen e qeverisë, vijon me ngritjen e Flamurit të Republikës së Kosovës dhe mbyllet me koncert në orën 20:15.

Agjenda: