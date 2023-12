Ngjarja e rëndë në Tetovë/ 60-vjeçari eliminoi 2 kushërinjtë e tij pas sherrit për një vendparkim, zbardhen detaje të reja

Janë zbardhur detaje të reja nga ngjarja e rëndë e ditës së djeshme, ku shtetasi Ilmi Islami, eliminoi dy kushërinjtë e tij, në fshatin Çellopek në Tetovë, dhe mbetën të plagosur dy të tjerë, mes këtyre të fundit edhe autori i dyshuar i ngjarjes.

Sipas njoftimi të policisë, në vendngjarje janë gjetur tre armë zjarri, njëra e cila iu sekuestrua 60-vjeçarit që dyshohet si autor, dhe dy të tjerat u gjetën pranë dy viktimave, trupat e të cilëve janë dërguar për autopsi.

Njoftimi:

“Me datë 27.12.2023 rreth orës 14.30 në fshatin Çellopek Tetovë, zyrtarë policorë nga SPB Tetovë – Reparti Policor Zherovjanë, kanë ndaluar I.I.(59) nga fshati Çellopek, duke vepruar pas raportimit se rreth orës 14:10 në fshat me armë zjarri ka vrarë të afërmit e tij F.Xh.(52) dhe M.Xh.(28) dhe ka plagosur A.Xh.(54), të gjithë nga i njëjti fshat. I dyshuari, i cili gjithashtu është lënduar me armë zjarri, është ndaluar në stacionin policor dhe është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës për ndihmë mjekësore. Vendi është kontrolluar nga prokurori publik dhe ekipi inspektues i SPB Tetovë, gjatë të cilit janë gjetur dhe konfiskuar tri armë. Njëra armë i është marrë të arrestuarit, ndërsa dy të tjerat janë gjetur në afërsi të të ndjerëve F.Xh. dhe M.Xh. Me urdhër të prokurorit publik, trupat e të ndjerëve janë dërguar për autopsi dhe pas zbardhjes dhe dokumentimit të plotë të rastit do të dorëzohet kallëzim përkatës përkatës”, thuhet në njoftimin e SPB Tetovë.

Ilmi Islami, dyshohet se qëlloi për vdekje dy kushërinjtë e tij, babë e bir pas një konflikti për një vendparkim.

Sipas ministrit të Brendshëm maqedonas, personat kishin vazhdimisht konflikte për çështje pronash.