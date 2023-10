Nga Iron Dome në Iron Beam, Izraeli po vendos teknologji lazer për mbrojtjen e tij ajrore: Frikë nga raketat e Hezbollahut

Zhvillimet në Gaza dhe sulmet e vazhdueshme me raketa që merr Izraeli, por mbi të gjitha frika se mund të ndodhë një sulm masiv me raketa nga Hezbollahu, e kanë detyruar Izraelin të përshpejtojë përsosjen e arsenalit të teknologjisë së re moderne dhe armëve të sofistikuara kundërajrore.

Tashmë ka raporte se njësitë e “Rrezes së Hekurt” në terren, të testuar për herë të parë në vitin 2022 janë vendosur në tokën izraelite.

Iron Beam, i cili ishte në testimin përfundimtar, është një krijim i kompanisë izraelite Rafael dhe është një sistem kundërajror i lirë, i teknologjisë së fundit, që punon me energji elektrike dhe neutralizon objektivat e tij me rreze lazer.

Iron Beam: How Israel’s New Laser Weapon Works#ironbeam pic.twitter.com/ZAYGLaBRLm — Donny Tedjo  (@Mrbeachbums) October 8, 2023

Në fund të gushtit, Yuval Steinich, kreu i Rafael, i cili ka shërbyer edhe si ministër i Financave, Energjisë dhe Çështjeve Strategjike të Izraelit, njoftoi se në mesin e vitit 2024 Izraeli do të jetë vendi i parë që do të mbrohet kryesisht nga sistemet lazer me qëllim që mbulimi i plotë të arrihet deri në vitin 2025.

Izraeli, i cili prej vitesh përballet me kërcënimin e sulmeve me raketa edhe me raketa të improvizuara nga Gaza dhe Libani, kërkon një mënyrë më efektive dhe mbi të gjitha më ekonomike për mbrojtjen e tij kundërajrore.

Kupola e famshme Iron Dome është jashtëzakonisht efektive (sipas shifrave të IDF në krizën e vazhdueshme ka një shkallë suksesi prej pothuajse 96%), por është jashtëzakonisht e shtrenjtë pasi dy të shtëna që zakonisht kërkohen kundër raketës së gjuajtur ndaj objektivave izraelite kushtojnë pothuajse 100,000 dollarë.

Çdo rreze lazer Iron Beam që funksionon me 100 kë kushton vetëm 3.5 dollarë…

Rafael ka vite që punon për zhvillimin e teknologjisë Laser në mbrojtjen ajrore që do të përballet në mënyrë efektive me artilerinë, raketat, raketat antitank, dronët dhe çdo objekt tjetër që do të vendoset me saktësinë e lazerit dhe me shpejtësinë e dritës.

Në planet e Rafael është aplikimi i Laserit si për anijet ashtu edhe për avionët për t’u marrë me objektivat, por kjo do të marrë pak kohë.

Iron Dome është larg nga çmontimi pasi ka një mision më të rëndësishëm, llogaritjen e trajektores së raketave në hyrje.

Kompjuteri i sistemit analizon trajektoren e raketës në milisekonda, duke llogaritur këndin, shpejtësinë dhe lartësinë, dhe më pas vendos nëse do të përgjojë raketën apo do ta lërë atë të ulet në mënyrë të sigurt në një zonë të hapur dhe të pabanuar.

Nëse një ndërprerje është e nevojshme, atëherë Rrezja e Hekurt mund të aktivizohet për të përgjuar.

Megjithatë, ende nuk ka pasur njoftime zyrtare se sa njësi të Rrezeve të Hekurt janë në dispozicion dhe sa janë vendosur tashmë në frontet e Hamasit dhe Hezbollahut./Albeu.com