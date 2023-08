Nesër, koncert te Amfiteatri i Liqenit, “bigët” që këndojnë

Bashkia e Tiranës fton qytetarët që të marrin pjesë në mbrëmjen “Sport-Dance & Music for Life” në datë 27 gusht në orën 19:00.

Në këtë mbrëmje të mbushur me valle dhe muzikë, nuk do të mungojnë këngëtarët e njohur Josif Gjipali, Ardita Meni, Kastriot Tusha si dhe orkestra.

Pjesë e kësja mbrëmje do të jenë dhe nxënësit e Shkollës së Baletit nën drejtimin e Shpëtim Dajçit , A. Papasergio, Z. Sulkuqi.

Hyrja për të gjithë dashamirësit e muzikës që do të duan ta ndjekin këtë mbrëmje magjike te Amfiteatri i Liqenit, do të jetë falas.