Nëse po mendoni të lini duhanin, këto 5 hapa mund t’ju ndihmojnë

Shumë njerëz përpiqen të heqin dorë nga cigaret dhe vazhdojnë përsëri. Megjithatë, pandemia e koronavirusit bëri pjesërisht edhe duhanpirësit më të zjarrtë, nga frika për shëndetin e tyre, të heqin dorë nga kjo “kënaqësi”.

Ja disa hapa që kanë rezultuar të jenë efektivë për shumë njerëz që kanë hequr dorë nga duhani.

1. Shkruani arsyet kundër pirjes së duhanit

Shëndeti favorizon artikujt kundër cigareve, pasi duhanpirja është vërtetuar se rrit rrezikun e kancerit, sëmundjeve të zemrës, goditjes në tru dhe shumë gjendjeve të tjera vdekjeprurëse. Arsyeja mund të jenë edhe familjarët tuaj, të cilët do të dëshironin që ju ta lini këtë zakon të keq.

2. Gjeni mbështetje

Duhen dy për të dashuruar, për të luftuar, madje edhe për të lënë duhanin. Gjeni ndeshjen tuaj ideale midis anëtarëve të familjes, miqve ose të afërmve. Është më mirë t’i lini cigaret një personi tjetër që ka të njëjtin qëllim si ju.

3. Ndryshoni rutinën tuaj

Është vërtetuar se dëshira për një cigare zgjat rreth 10 minuta. Këshilla është të devijoni mendimet tuaja në diçka tjetër pikërisht atëherë. Shkoni për një shëtitje, dëgjoni muzikën tuaj të preferuar ose thjesht bëni diçka tjetër që ju pëlqen dhe që nuk kërkon një cigare.

4. Mbështetje online

Bashkohuni me grupet në internet ku njerëzit po kalojnë situata të ngjashme ose identike si ju. Mijëra e mijëra njerëz që janë në të njëjtën situatë si ju mund t’ju ndihmojnë të ndiheni më mirë. Edhe nëse nuk ndiheni më mirë, gjithmonë mund t’i lexoni komentet ose të kërkoni këshilla, pasi rrjetet sociale janë plot me njerëz që përpiqen me këmbëngulje të lënë duhanin.

5. Mbështetuni në kursimin e parave

Paratë janë gjithmonë një motivim i madh. Cigaret po rriten vazhdimisht dhe sipas disa statistikave duhanpirësit e pasionuar që pinë 2 paketa në ditë shpenzojnë rreth 40 euro në javë. Çmimi i paketave të cigareve të blera në baza vjetore është rreth 2300 euro për individ. Vetëm imagjinoni se çfarë mund të blini një vit me ato para.