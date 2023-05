Nëse nuk keni këto 3 gjëra bazë në marrëdhënien tuaj, mos mendoni për martesë

Martesa është një hap i zakonshëm në shumë marrëdhënie, por fatkeqësisht shumë martesa ende përfundojnë me divorc. Për të parandaluar ngjarje të padëshiruara, para dasmës, sigurohuni që marrëdhënia juaj të ketë tre bazat e mëposhtme të rëndësishme.

Financat e rregulluara

Paraja është shpesh molla e grindjes në marrëdhënie. Përpara se ju dhe partneri juaj të vendosni të martoheni, sigurohuni që të keni marrëveshje të qarta për financat tuaja; si do i ndani shpenzimet? Në çfarë doni të investoni më shumë para dhe cili është plani juaj i kursimeve, cilat janë prioritetet tuaja?

Komunikimi

Ndoshta të gjithë e keni dëgjuar se komunikimi është një nga themelet kryesore të një marrëdhënieje të suksesshme. Është e rëndësishme të jeni në gjendje të flisni me partnerin tuaj dhe t’i shprehni ndjenjat tuaja në mënyrë të qartë, por me respekt. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të dëgjoni dhe pranoni mendimet e partnerit tuaj dhe të përpiqeni të kuptoni njëri-tjetrin.

Besimi

Një themel tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm është besimi. Jo vetëm që duhet t’i besoni partnerit tuaj se nuk do të ketë mashtrim; është thelbësore që të besoni se ai do të marrë vendimet e duhura, do t’i përmbahet marrëveshjeve të tij dhe do të jetë i sinqertë. Mos kontrolloni dhe mos dyshoni në veprimet e tij.

Natyrisht, është e nevojshme të punohet në të gjitha bazat. Nëse i keni tashmë, është e rëndësishme t’i ushqeni dhe t’i mbani ato. Nëse vini re se nuk jeni mirë në një fushë të caktuar, bisedoni me partnerin tuaj dhe së bashku gjeni zgjidhjen më të mirë për marrëdhënien tuaj.