Nëse keni tatuazhe dhe mendoni të udhëtoni në këto vende, gjeni një mënyrë për t’i fshehur

Në verë plazhet janë plot me burra dhe gra me tatuazhe. Tatuazhet janë një fenomen i zakonshëm dhe i përditshëm, por nuk ndodh e njëjta gjë në disa vende të botës. Ka vende ku mund të futeni në telashe të mëdha nëse keni vendosur të pikturoni diçka në një pjesë të trupit tuaj.

Diçka e tillë mund të gjendet në Burma ose Sri Lanka. Edhe pse tatuazhet janë të pranueshme, ekziston një përjashtim. Është e ndaluar të pikturohet Buda në trupin e dikujt, pasi konsiderohet e padukshme dhe e paligjshme.

Ata që vendosin të hyjnë në vend me këtë figurë në lëkurë mund të hasin në telashe me autoritetet, siç ishte rasti me një turisteje britanike të cilës përfundimisht iu refuzua hyrja në Sri Lanka në vitin 2014, sepse kishte një tatuazh Buda në krahun e saj. Diçka e ngjashme ndodh edhe në Tajlandë, ku tatuazhet përgjithësisht janë të mirëseardhura, por Buda konsiderohet një figurë e shenjtë dhe është e ndaluar t’i bësh tatuazh.

Në Japoni nuk ju lejohet të hyni në sauna, banja publike apo palestra me tatuazhe. Përveç kësaj, në hyrje të shumë objekteve të tilla ka tabela që ndalojnë shprehimisht hyrjen për ata që kanë dizenjo të lyer me bojë në lëkurën e tyre.

Në vende të tjera si Irani, grave u ndalohet të bëjnë tatuazhe në vende të dukshme, ose nëse i kanë ato duhet t’i fshehin nën rroba për t’iu përmbajtur kodeve islame. Nga ana tjetër, për meshkujt nuk ka asnjë ndalim.

Së fundi, në Emiratet e Bashkuara Arabe tatuazhet janë të rralla dhe konsiderohen si një formë e vetë-gjymtimit. Ata që duan të bashkohen me ushtrinë ose policinë u ndalohet të kenë ndonjë dizajn me bojë në trup, dhe vizitorët në vend duhet gjithashtu t’i mbulojnë ato për të mos u parë.