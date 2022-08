“Nëse do më kishte dëgjuar, do dështonte”, rrëfimi i rrallë i nënës së Elon Musk

Reportazhi i “The Times”

Është java e modës në Paris. Unë jam në një suitë të madhe në hotelin Plaza Athénée, ulur përballë dy prej pamjeve më të bukura që ofron qyteti. Njëra është Kulla Eifel. Tjetra është Maye Musk, modelja 74-vjeçare që ka një nofull për të bërë xheloze një 20-vjeçare dhe që është një provë pozitive se, me gjene si ajo, as flokët e thinjur dhe as rrudhat nuk kanë nevojë të rregullohen.

“Njerëzit më fotografojnë për rrudhat e mia. Askush nuk më ka kërkuar të ndryshoj”, thotë ajo për pamjen e saj pa botoks.

Sa i përket flokëve, karriera e saj e modelingut shkoi në stratosferë vetëm kur ajo u thinj dhe më pas i preu flokët, në fund të të pesëdhjetave.

Musk tani është një personazh i famshëm, por kjo nuk i afrohet famës së më të madhit nga tre fëmijët e saj, Elon Musk. CEO i SpaceX dhe Tesla.

Musk duket “shkatërruese”, e veshur nga koka te këmbët në Dior, falë titullit si ambasadore e Dior Beauty.

“Ata më trajtojnë si një perëndeshë”, thotë ajo, me theksin e saj afrikano-jugor. Vitet e fundit, Musk është shfaqur në një numër kopertinash të profilit të lartë. Kopertina e fundit ishte debutimi i saj me rroba banje Sports Illustrated në maj, një përvojë që ajo e përshkruan me sytë që vezullojnë, si “të tmerrshme”.

“Kush dëshiron të bëjë një nga ato kur jeni në moshën time? Unë kurrë nuk kam qenë një nga ato modelet e rrobave të banjës”.

Kur ajo ishte në Kore në qershor, “gjuetarët” e autografeve i dhanë kopje të kopertinës që ajo të firmoste.

“Unë mendoj se ata i shesin ato.”

Pas Parisit, Musk po kthehet në Nju Jork, i cili së fundmi është kthyer në shtëpi dhe ku i pëlqen të shëtisë qenin e saj me “rroba të vjetra, një pallto të vjetëruar, një kapele dhe syze të errëta”. Për pjesën më të madhe të jetës së saj ajo është veshur “tmerrshëm”.

Martesa e saj tingëllon thjesht traumatizuese. Errol Musk, i cili është cilësuar si “i keq” dhe “njeri i tmerrshëm” nga Elon, tani është i martuar dhe ka dy fëmijë me njerkën e tij nga martesa e tij e dytë në vitin 1992.

Vetë Musk e përshkruan atë si “të tmerrshëm”.

“Çdo ditë ai më bërtiste dhe më thoshte: Ti je e shëmtuar. Je budallaqe. Je e mërzitshme…

“Unë mendoja t’i thoja se nuk mund të jem aq e shëmtuar. Unë jam modele. Por pastaj ai do të më rrihte, kështu që nuk kundërshtoja. Vazhdoi të përkeqësohej. Unë pata tre fëmijë në tre vjet. Por a nuk janë ata tre fëmijët më të mirë në botë? Të gjithë fëmijët e mi janë si unë,” thotë ajo.

“Ata kanë një sens shumë të mirë humori. Dhe ata punojnë shumë. Edhe ai punoi shumë. Ishte një inxhinier i mirë. Ai ishte vërtet një inxhinier i mirë.”

Për dekada, puna e përditshme e Musk ishte praktika e saj nutricioniste dhe modelimi.

Nofka e saj për Elon ishte Genius Boy.

“ Ai mbante mend gjithçka që lexonte. Ai gjithmonë thithte informacione. Mund ta pyesnim për çdo gjë. Kjo ishte para internetit. Unë mendoj se tani do ta quajmë atë internet.”

Ajo e dinte se kishte një gjeni në duart e saj në kohën kur ai ishte tre vjeç.

“Por ju ende nuk e dini nëse ai do të bëjë gjëra të mëdha sepse shumë gjeni thjesht përfundojnë në një bodrum. Në vitin 1983, në moshën 12-vjeçare, Elon doli me një lojë kompjuterike. Ua tregova disa studentëve të universitetit. Ata u habitën që ai i dinte të gjitha shkurtimet e kodimit. Këta djem ishin në vitin e dytë dhe të tretë në shkenca kompjuterike dhe ata ishin shumë të impresionuar.”

Elon tani mund të ishte në miliardin e tij të fundit nëse do ta kishte dëgjuar gjithmonë nënën e tij.

“Ai duhet të bëjë çfarë të dojë. I thashë të mos bënte një makinë elektrike si raketa dhe ai nuk më dëgjoi”.

Musk nuk duket aq e shqetësuar për të udhëtuar në Mars.

“Duhet të kesh gjashtë muaj përgatitje dhe izolim dhe kjo nuk më tërheq mua. Por nëse fëmijët e mi duan që unë ta bëj, unë do ta bëj.”

Në moshën 50-vjeçare, ajo jetonte në një studio me qira në San Francisko.

“Nuk kishim mundësi të bënim as një festë ditëlindjeje. Pastaj një nga investitorët në kompaninë e Elon dhe Kimbal tha se ne mund ta përdorim shtëpinë e tij. Kështu më dhanë një shtëpi të vogël prej druri dhe një makinë të vogël dhe më premtuan se një ditë do të më blinin një shtëpi prej vërteti. Unë thashë, ‘kjo është shumë e këndhsme’, duke menduar se nuk do të ndodhte kurrë. Por… ata e bënë vërtetë”.