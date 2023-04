Ndryshimet kushtetuese, Kovaçevski: Deputetët të vendosin për të ardhmen europiane të qytetarëve

“Lidhur me Komisionin, ajo veçmë është në proces të formimit në Ministrinë e Drejtësisë, kjo ministri veçmë ka publikuar një pjesë të anëtarëve që janë propozuar nga partitë politike, në të ardhmen do të publikoj edhe ekspertët që do të marrin pjesë, pasi ta bëj këtë ministria e Drejtësisë atëherë do të filloj me punë komisioni i cili do të duhet të përgatis amendamentet, që më pas, do të dorëzohen në Qeveri dhe do të hyjnë në procedurë parlamentare…Opozita ishte kundër anëtarësimit në NATO, por ja ne jemi në NATO, opozita ishte kundër marrëveshjes me FRONTEX, por ne e nënshkruam, ashtu që deputetëve u mbettë që të kenë kapacitet demokratik dhe vizion që të sigurojnë të ardhme evropiane për qytetarët”, deklaroi Dimitar Kovaçevski, kryeministër. /Alsat.mk