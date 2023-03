Ndër nuancat më “trendy” për flokët, por çfarë duhet të dini nëse provoni tonalitetet e së kuqes

Nuancat e frymëzuara nga perëndimi i diellit të kadifesë së kuqe, kajsisë ëndërrimtare dhe bronzit të guximshëm kanë qenë në trend për një kohë të gjatë

Ndryshe nga tendencat e freskëta të grimit që lajnë fytyrën tuaj në fund të një dite të gjatë, ose tendencat e guximshme të modës që mund të shtohen në gardërobën tuaj, ndryshimi i ngjyrës së flokëve është një angazhim shumë më i madh.

Dhe ndërsa ju mund të ëndërroni për disa nuanca flokësh prej bronzi për pranverë dhe verë, Bustle u kërkoi ekspertëve një mendim për atë që duhet të dini përpara se të bëni atë takim në sallon për të ndryshuar ngjyrën e flokëve.

Përdorni tonin e lëkurës tuaj për t’ju ndihmuar të përcaktoni nuancën e përsosur të bronzit

grua flokëkuqe. Bakri dhe të kuqtë e ngrohtë janë më të këndshëm, (të drejtë) nuancat e lëkurës të ftohta. Ngjyrat më të ftohta të bakrit dhe ngjyrës gështenjë janë më të këndshme për nuancat e ngrohta të lëkurës.

Sigurohuni që flokët tuaj të jenë mjaft të shëndetshëm për procedurën. Ngjyra e përhershme kërkon durim, strategji dhe ekzekutim të duhur. Është e rëndësishme të zgjidhni një profesionist që mendoni se mund t’ju japë tonin e përsosur të bronzit që ju përshtatet dhe mund të përcaktojë nëse flokët tuaj janë mjaft të shëndetshëm për t’i bërë ballë kësaj lloj procedure.

Merrni parasysh llojin tuaj të flokëve. Një stilist duhet të ketë një qasje të ndryshme për të aplikuar ngjyrën. Flokët kaçurrelë, në shumicën e rasteve, kërkojnë më shumë produkt për t’u ngjyrosur siç duhet, si dhe më shumë kohë përpunimi. Nëse pjesët që ngjyrosen nuk janë plotësisht të ngopura, atëherë rrezikoni ngritjen e pabarabartë dhe rrjedhimisht ngjyrën e pabarabartë. Nëse keni flokë kaçurrela ose me onde, sigurohuni që të flisni me stilistin tuaj për procedurën që do të ngrejë llojin dhe ngjyrën tuaj specifike të flokëve.”

Provoni një zgjidhje më pak të përhershme nëse keni dyshime Ngjyra e bronztë është mjaft impenjim. Dhe ndërsa faktorë të panumërt mund të luajnë një rol në vendimin tuaj, ka disa zgjidhje të tjera për të adoptuar trendin pa një ndryshim kaq të madh në imazhin tuaj.

Një opsion i shkëlqyeshëm jo i përhershëm për ata me flokë natyralisht të çelur është maska e depozitimit të ngjyrës së bakrit. Është një maskë e përkohshme që ka të gjitha përfitimet e një maske të zakonshme flokësh, por gjithashtu depoziton pigment.

Po për ato me flokë më të errët? Një zgjidhje gjysmë e përhershme nuk është domosdoshmërisht një zgjedhje e lehtë. Nëse flokët janë natyralisht të errët, duhet të lyhen me një ngjyrë, ngjyrë ose oksigjen të përhershëm, për të parë një ton bakri. Pra, duke e ditur këtë, është me të vërtetë e rëndësishme të jeni të sigurt se do të dëshironit të provoni flokët prej bakri përpara se t’i lyeni. /albeu.com