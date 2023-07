Moti i keq godet Zvicrën, stuhi e fortë shiu, humb jetën një person (VIDEO)

Një person ka vdekur dhe shumë të tjerë janë plagosur në La Chaux-de-Fonds, në veriperëndim të Zvicrës, pasi një stuhi e fortë goditi zonën dhe shkaktoi dëme. Burri që u vra u shtyp nga një vinç në zonën e stacionit të trenit, tha policia e kantonit Nechatel.

Severe thunderstorms in Switzerland, a gust of 125 mph was recorded in the city of La Chaux-de-Fonds.pic.twitter.com/5amYWeVGtI

— Met4Cast (@Met4CastUK) July 24, 2023