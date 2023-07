Mirazh vjeshte në mes të verës, çfarë ndodh me temperaturat të dielën

Dita e Diel nis me mot kryesisht të vranët si dhe alternime kthjellimesh.

Vranësirat fillimisht do të shoqërohen me reshje shiu me intenistet të ulët përgjatë vijës bregdetare dhe ultësirës perëndimore.

Më pas moti vijon me alternime kthjellimesh e vranësirash deri të dendura me këto të fundit kryesisht në relievet kodrinore – malore në lindje të territorit.

Këto vranësira do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme me intensitet dhe lokalisht shtrëngata afatshkurtra.