Ministria britanike e Mbrojtjes: Beteja për Sloviansk do të jetë kyçe në luftën për Donbasin

Forcat ruse nga grupet lindore dhe perëndimore të forcave ka të ngjarë tani rreth 16 km në veri të Slovianskut pasi grupet qendrore dhe jugore të forcave përbëjnë gjithashtu një kërcënim për qytetin, sipas raportit të fundit të inteligjencës britanike.

Ekziston një mundësi realiste që beteja për Sloviansk të jetë gara tjetër kryesore në luftën për Donbasin.

Rusia ka të ngjarë të vazhdojë të konsolidojë kontrollin e saj mbi Lysychansk dhe Luhansk, shton raporti.

Në veri, ajo ka angazhuar shumicën e njësive të mbetura të disponueshme nga grupet lindore dhe perëndimore të forcave në aksin Izium.

Gjatë javës së fundit, forcat ruse mund të përparojnë deri në 5 km të tjera në rrugën kryesore E40 nga Izium, përballë rezistencës jashtëzakonisht të vendosur ukrainase./albeu.com

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 July 2022

https://t.co/T09p9Rgd73

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2022