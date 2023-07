Messi vazhdon mbretërimin te Interi Miami, shkëlqen me dy gola dhe një asistim në ndeshjen e fundit

Lionel Messi ka vazhduar shkëlqimin edhe në ndeshjen e dytë zyrtare te Interi Miami, duke ndihmuar me gola dhe asistime ekipin e tij të kalojë në raundin e 1/16-tës në Kupën e Ligës.

Pas Cruz Azul, Inter Miami është treguar i fortë edhe për Atlanta United, duke i mposhtu me rezultat të thellë 4-0 dhe duke kaluar tutje.

Lojtari kryesor i klubit nga Florida këtë ndeshje padyshim se ishte sulmuesi argjentinas Messi, i cili shënoi dy gola dhe asistoi një tjetër.

Busquets 🤝 Messi Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club

Ylli argjentinas ishte i hershëm duke hapur serinë e golave pas vetëm tetë minutave lojë për epërsinë 1-0. Në minutën e 22-të, Messi u tregua përsëri vendimtar duke gjetur golin e dytë. Kësaj radhe shënoi për 2-0 pas asistimit të Robert Taylor.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute

Ish-lojtari i Barcelonës dhe Paris Saint-Germain tregoi aftësi edhe në pjesën e dytë, por kësaj radhe duke asistuar për Taylor (53’) për rezultatin përfundimtar 4-0.

Kur fitorja u sigurua, trajneri Tata Martino vendosi ta zëvendësoj Messin duke mos e rrezikuar dhe ndërruar me Robbie Robinson në minutën e 78-të.