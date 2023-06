“Më vrit”, fjalët e fundit të 52-vjeçarit që u ekzekutua për “delet” në Greqi, baba i katër fëmijëve

Detaje të reja dalin në lidhje me vrasjen e një 52-vjeçari në Ilia të Greqisë, i cili i ekzekutua dje me armë gjahu nga fqinji i tij, për shkak të një konflikti për delet dhe tokat që dy bashkëfshatarët kishin me njëri-tjetrin.

Siç raportojnë mediet lokale shkak i vrasjes duket se kanë qenë delet e viktimës, që po kullosnin në arën e autorit.

Sipas banorëve të zonës autori 83 vjeç është acaruar tej mase kur ka parë delet e viktimës, baba i katër fëmijëve në arën e tij.

Për rrjedhojë ai mori armën e gjahut dhe qëlloi të ndjerin dy herë.

Patrisnews.gr zbulon fjalët e fundit të viktimës

“Këtu ku përfunduam, më ke bërë shumë gjëra…. Tani çfarë të them, më vrit”, këto duket se kanë qenë fjalët e fundit të viktimës kur ka parë të moshuarin me armë në dorë.

Vëllai i viktimës thotë për mediet se 52-vjeçari ka pasur konflikte të herë pas hershme me autorin për tokat./albeu.com/