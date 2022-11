“Më falni, po lexoja citatin”, momenti kur Biden përhumbet me fjalët në samitin e klimës (VIDEO)

Presidenti amerikan, Joe Biden edhe një herë i ka “humbur fjalët” gjatë fjalimit të tij këtë herë në konferencën për klimën COP27. Në veçanti, gjatë fjalimit të tij Biden duket se po përpiqet të lexojë një pasazh nga fjalimi që kishte në duar, por ngatërroi fjalët e tij dhe ngreci. Madje, në një moment ai dëgjohet duke thënë: Po lexoja fragmentin. Më fal.

Biden struggles to read a quote off the teleprompter and then says “I was reading the quote. Sorry.” pic.twitter.com/Wv1GQ2sDwA

— Greg Price (@greg_price11) November 11, 2022