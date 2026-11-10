McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira

McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira

Zhvillimet e fundit politike në Shqipëri u trajtuan sot në mbledhjen e Komisionit për Punët e Jashtme të Parlamentit Evropian. Kryetari i komisionit, David McAllister, tha se ka marrë mesazhe të shumta shqetësuese për situatën në vend.

Duke folur për protestat, McAllister u shpreh se qytetarët shqiptarë kanë dalë në rrugë kundër abuzimit me pushtetin, shtimit të korrupsionit dhe rritjes së kostove të jetesës.

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Ai solli në vëmendje edhe kullat e ndërtuara në Tiranë, duke ngritur shqetësime për origjinën e parave të investuara në to dhe për mundësinë e pastrimit të parave.

Sipas McAllister, një qeveri teknike mund t’u japë qytetarëve shpresë dhe më shumë besim se zgjedhjet do të jenë të lira e të ndershme. Ai shtoi se kjo do të bindte edhe shoqërinë civile, do të ulte tonet e protestave e tensionet politike dhe do të ndihmonte në arritjen e paqes.


Shtuar 10.11.2026 17:43

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