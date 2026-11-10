Hoxha dhe Shpendi pritet t’i bashkohen grupit para ndeshjes me Finlandën

Hoxha dhe Shpendi pritet t’i bashkohen grupit para ndeshjes me Finlandën

Në përgatitje për ndeshjet kundër Finlandës dhe Bjellorusisë, kombëtarja shqiptare zhvilloi pasditen e sotme një tjetër seancë stërvitore në “Shtëpinë e Futbollit”.

Përgatitjet për Finlandën, Hoxha dhe Shpendi pritet të

Departamenti i Komunikimit në FSHF njoftoi se trajneri Rolando Maran i kishte në dispozicion të gjithë lojtarët dhe se stërvitja u zhvillua me ngarkesë të plotë.

Të lidhura

None found

Arbër Hoxha dhe Cristian Shpendi punuan veçmas në fushë. Ata po rikuperohen nga dëmtimet e pësuara pas goditjeve të marra në ndeshjet e fundit me klubet e tyre përkatëse.

Dy futbollistët pritet të stërviten me grupin nesër, në seancën zyrtare para përballjes me Finlandën.

Programi i sotëm filloi në palestër dhe vijoi me punën e Maranit dhe ekipit për situata të ndryshme loje dhe aspekte taktike.

Nesër, në orën 11:00, Shqipëria do të zhvillojë stërvitjen zyrtare. Mediat do të lejohen ta ndjekin gjatë 15 minutave të para.

Po nesër, në orën 16:00, në stadium do të mbahet konferenca zyrtare e trajnerit Maran dhe një lojtari.

Për ekipin mik, konferenca zyrtare për mediat është caktuar në orën 11:30, ndërsa stërvitja zyrtare e Finlandës do të nisë në orën 12:30.

Shqipëria do të luajë kundër Finlandës të enjten në orën 20:45, në stadiumin “Air Albania”, në një ndeshje të UEFA Nations League. Të gjitha biletat janë shitur dhe stadiumi do të jetë i mbushur në kapacitet të plotë.


Shtuar 10.11.2026 17:42

Tags: ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet