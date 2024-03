Mblidhet grupi parlamentar i PS, i pranishëm edhe Rama

Ditën e sotme, është mbledhur grupi parlamentar i Partisë Socialiste. I pranishëm në mbledhje është edhe kryeministri Edi Rama, ndërsa po diskutohet për agjendën parlamentare të javës që sapo ka nisur.

Mësohet se në këtë mbledhje të socialistëve, do të diskutohet dhe në lidhje me marrëveshjen e arritur me Rithemelimin, për ngritjen e dy komisioneve parlamentare dhe rikthimin e punës në Kuvend në situatë normale.

Kujtojmë se pas 5 muajsh kaos në Kuvend dhe tensionesh, përjashtimesh, palët kanë arritur në konsensus për t’iu rikthyer jetës normale në seancat plenare.