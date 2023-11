“Mbetën të pamposhtur!”/ Mediat ndërkombëtare jehonë kualifikimit të Shqipërisë në Euro 2024

Shqipëria arriti të kualifikohet në Euro 2024, për herë të dytë në historinë e vendit, pas barazimit 1-1 ndaj Moldavisë në Stadionul Zimbru (Chişinău), takim ky i vlefshëm për grupin E.

Kualifikimi i Shqipërisë në Euro 2024 ka tërhequr vëmendjen e mediave të huaja prestigjioze. Agjencia e Lajmeve “Reuters” në një artikull të saj shkruan se “përpjekja e Shqipërisë për kualifikim filloi me një humbje 1-0 në Poloni në mars, por që atëherë ata kanë mbetur të pamposhtur”.

Më tej Reuters shkruan se Shqipëria fitoi katër ndeshje dhe barazoi dy herë për të arritur në 14 pikë dhe mund të sigurojnë vendin e parë me një fitore në shtëpi kundër Ishujve Faroe të hënën.

Shkrimi i Reuters

Shqipëria u kualifikua në Euro 2024 me një barazim 1-1 jashtë ndaj Moldavisë në Grupin E, pasi vendasit mbajtën gjallë shpresat e tyre për të arritur në finale me një barazim të vonë të premten.

Shqipëria hapi rezultatin me një penallti në minutën e 25-të, pasi Ioan-Calin Revenco goditi Taulant Seferin.

Sokol Cikalleshi dërgoi topin në rrjetë nga pika e bardhë e 11-metërshit.

Mikpritësit tentuan fort për barazimin. Në minutën e 87-të gjuajtja e ulët e Vladyslav Baboglo nga afërsia më në fund u dha arsye tifozëve moldavë për të festuar.

Përpjekja e Shqipërisë për kualifikim filloi me një humbje 1-0 në Poloni në mars, por që atëherë ata kanë mbetur të pamposhtur, duke fituar katër ndeshje dhe duke barazuar dy herë për të arritur në 14 pikë dhe mund të sigurojnë vendin e parë me një fitore në shtëpi kundër Ishujve Faroe të hënën.

Moldavia është tani në vendin e tretë, barazohet me 10 pikë me Poloninë dhe një pikë pas Republikës Çeke, dhe ende mund të kualifikohet.

Ata do të përballen me çekët jashtë të hënën, por nëse Republika Çeke fiton ndeshjen tjetër të grupit të së premtes me Poloninë në Varshavë, atëherë ëndrrat e Moldavisë për kualifikim do të marrin fund.