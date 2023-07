DOKUMENTI/ Mbërrin në Kuvend kërkesa e SPAK për arrestimin e Arben Ahmetajt

Ka mbërritur në Kuvend kërkesa e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) për arrestimin e ish-zv.kryeministrit, Arben Ahmetajt.

Deputeti akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe deklarim i rremë dhe fshehje pasurie.

Me kërkesën e SPAK, pritet që Ahmetajt t’i hiqet imuniteti i deputetit për t’i hapur rrugë arrestimit të tij.

Tashmë është në dorën e PS nëse do të dorëzojë Ahmetajn në qeli apo jo.

Brenda pesë ditëve, palët, Ahmetaj dhe SPAK do të paraqiten në komision, këshillin e mandateve për të dhënë provat dhe nëse deputetët do të binden do ta dorëzojnë.

AlbEu ka siguruar kërkesën e SPAK drejtuar Kuvendit për arrestimin e deputetit.

Gjithashtu në kërkesën drejtuar kryetares së Kuvendit, Lindita Nikolla është kërkuar kontrolli i banesës së deputetit të PS-së.

“Kërkesë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin/heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit personal/të banesës së deputetit. Duke qenë se hetimet në kuadrin e procedimit penal nr277/1 të vitit 2022 vazhdojnë në drejtim edhe të fakteve të tjera penale apo personave të tjerë të implikuar në ndodhjen e tyre, me qëllim respektimin e kuadrit ligjor procedurial penal mbi ruajtjen e sekretit hetimor, bazuar në nenin 73 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, kërkojmë që çdo procedurë që do të zhvillohet, në lidhje me këtë kërkesë, nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, të zhvillohet në seancë me dyer të mbyllura”, shkruhet në dokument.

Dokumenti

Lënda:

Kërkesë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin/heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit personal/të banesës së deputetit

Drejtuar:

Znj. Lindita NIKOLLA

KRYETARE E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

ENderuar znj. Kryetare e Kuvendit!

TIRANE

Mbështetur në nenin 73 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 288 të K.Pr.Penale, si dhe në Rregulloren e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, nenet 13 dhe 118, bashkëlidhur ju përcjellim kërkesën për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, për arrestimin/heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit personal/të banesës së deputetit, në kuadrin e procedimit penal nr. 277/1 të vitit 2022 të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë.

Duke qenë se hetimet në kuadrin e procedimit penal nr277/1 të vitit 2022 vazhdojnë në drejtim edhe të fakteve të tjera penale apo personave të tjerë të implikuar në ndodhjen e tyre, me qëllim respektimin e kuadrit ligjor procedurial penal mbi ruajtjen e sekretit hetimor, bazuar në nenin 73 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, kërkojmë që çdo procedurë që do të zhvillohet, në lidhje me këtë kërkesë, nga Kuvendi i Republikës së ShqipërisëKëshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, të zhvillohet në seancë me dyer të mbyllura. Gjithashtu në respektim të nenit 288 pika 2, të K.Pr.Penale, bashkalidhur gjeni kërkesën dhe relacionin e arsyetuar, të shoqëruar me provat përkatëse.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!

