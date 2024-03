Masakra në Moskë, shkon në 80 numri i viktimave, mes tyre edhe fëmijë

Numri i viktimave të sulmit terrorist në një ambient koncerti në Krasnogorsk, afër Moskës, është në rritje. Ka shkuar në 80 numri i personave që kanë humbur jetën, pas sulmit terroris.

Numri i viktimave të sulmit terrorist në një ambient koncerti në Krasnogorsk, afër Moskës, është në rritje. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, duke cituar informacione nga rrjeti rus Baza, të paktën 82 persona kanë vdekur.

Muzikantët e grupit Picnic nuk u lënduan gjatë të shtënave, tha menaxheri i tij Yuri Chernyshevsky për TASS.

Organizata xhihadiste Shteti Islamik, mori përgjegjësinë për sulmin, përmes një postimi në Telegram. Reuters raporton se ajo është postuar në një kanal Telegram të Shtetit Islamik.

Në deklaratën e plotë thuhet: “Militantët e Shtetit Islamik sulmuan një grumbullim të madh të krishterësh në qytetin Krasnogorsk në periferi të kryeqytetit rus, Moskë, duke vrarë dhe plagosur qindra dhe duke shkaktuar shkatërrim të gjerë në vend përpara se të tërhiqeshin në mënyrë të sigurt në bazat e tyre”.

Duhet theksuar se sipas asaj që dimë autorët nuk janë arrestuar apo neutralizuar. Shteti Islamik, nga ana e tij, pretendon se njerëzit e tij janë tërhequr të sigurt në bazën e tyre.

Zyrtarët amerikanë nxituan të konfirmojnë se SHBA-të, kanë informacione që konfirmojnë se Shteti Islamik pretendon se ka kryer sulmin në Moskë.

Në informacion thuhet se autoritetet kanë vazhduar me arrestimin e një të dyshuari. Në të njëjtën kohë, u lëshuan urdhër-arreste për tre persona nga rajoni Ingushetia me shumicë myslimane në Rusinë jugore.

Për momentin, autorët dhe shumë nga spektatorët e koncertit që nuk filloi kurrë mbeten brenda një godine të djegur, me çati të shembu.

Dhe ajo që shkakton tmerr është se mund të ketë pasur më shumë se 6000 njerëz brenda qendrës në atë kohë. Informacioni flet për të paktën pesë persona të armatosur të cilët, si në holl ashtu edhe brenda sallës së koncerteve – qëlluan pa dallim, duke vrarë të paktën 60 persona përfshirë fëmijë dhe duke plagosur 146.

Lista e të plagosurve që u shtruan në spital pas sulmit terrorist në ambientet e muzikës Crocus City Hall u publikua në faqen e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë të Rajonit të Moskës.

Ministri rus i Shëndetësisë Mikhail Murasko tha se 115 persona u shtruan në spital, pesë prej tyre fëmijë. Të paktën tre ekipe të shërbimit anti-terrorist kanë hyrë në ambientet e koncerteve.

Kronika

Sulmi ndodhi në qendrën e koncerteve Crocus City Hall të premten pasdite. Personat e armatosur nuk ishin tre, siç u raportua fillimisht, por të paktën pesë, madje të veshur me uniforma ushtarake.

Raportet fillestare thonë se numri i të vdekurve nga sulmi është të paktën 80, përfshirë fëmijë, dhe më shumë se 100 të plagosur, një shifër e konfirmuar më vonë nga qeveria ruse.

Megjithatë, ekzistonte frika se numri i viktimave do të rritet që në fillim, autoritetet ruse folën për një sulm terrorist.

Pamjet janë tronditëse pasi trupa të përlotur shihen edhe në rrugë jashtë ndërtesës, ndërsa operacionet e evakuimit, për shkak të frikës së sulmeve të mëtejshme, janë aq të gjera sa që edhe qendrat tregtare në Shën Petersburg, qindra kilometra larg Moskës, janë evakuuar.

Informacionet flasin ndërkohë për mbi 200 të bllokuar brenda godinës , në momentin kur në vendngjarje kanë shkuar të paktën 70 autoambulanca.

Sipas rrjeteve ruse të lajmeve Ria Novosti dhe TASS, një operacion evakuimi u urdhërua menjëherë pas të shtënave. Të shtënat, siç dëgjohet në dokumentet audio, janë të shumta.

Një zjarr shpërtheu brenda ndërtesës pas shpërthimeve, ndërsa shërbimet e urgjencës kanë shkuar në vendngjarje.

Në fakt, mesa duket sipër ndërtesës shihet një re e madhe tymi, ndërsa çatia e saj rrezikon të shembet. Videot tregojnë skenat e panikut që mbizotëron si dhe momentin kur personat e armatosur pushtojnë zonën.

Pas sulmeve, u bë e ditur se të gjitha ngjarjet kryesore publike në Moskë po anulohen. Vladimir Putin u informua “vazhdimisht” dhe “që në minutat e para” për sulmin vdekjeprurës, njoftoi zëdhënësi i tij.

“Që në minutat e para të incidentit në Crocus City Hall, presidenti u informua se të shtënat kishin filluar. Presidenti informohet vazhdimisht nga të gjitha agjencitë përkatëse për atë që po ndodh dhe masat që po merren”, tha Dmitry Peskov, sipas agjencive ruse të lajmeve.

Mesazhi i Medvedevit dhe përgjigja e Ukrainës

Ukraina u kërcënua nga nënpresidenti i Këshillit të Sigurimit rus Dmitry Medvedev pas sulmeve. “Terroristët e kuptojnë vetëm terrorin e reprezaljeve”, theksoi ai dhe premtoi se do t’i përgjigjet “vdekjes me vdekje”.

“Nëse zbulohet se ata janë terroristë të regjimit të Kievit, të gjithë ata duhet të çmontohen pa mëshirë, përfshirë zyrtarët”, shtoi ai.

Ukraina, nga ana e saj, përmes këshilltarit të Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podoliak , sqaroi se Kievi nuk ishte i përfshirë në episodin e përgjakshëm.

“Le të jemi të qartë, Ukraina nuk ka absolutisht asnjë lidhje me këto ngjarje”, siguroi Telegram Podoliak, vendi i të cilit lufton pushtimin rus për dy vjet. “Ukraina nuk ka përdorur kurrë metoda terroriste të luftës”, shtoi ai. Për Ukrainën, “është e rëndësishme të kryhen operacione efektive ushtarake, veprime sulmuese për të shkatërruar ushtrinë e rregullt ruse dhe për t’i dhënë fund pushtimit”, tha zyrtari.

Në të njëjtën gjatësi vale, shërbimi i inteligjencës ushtarake ukrainase (GUR) akuzoi Kremlinin dhe shërbimet e tij speciale për orkestrimin e sulmit vdekjeprurës në mënyrë që të fajësojnë Ukrainën dhe të justifikojnë përshkallëzimin e luftës.

GUR vlerëson se sulmi “duhet të shihet si kërcënim i Putinit për të përshkallëzuar dhe zgjeruar luftën”.

Ndërkohë, legjioni Liria për Rusinë,një grup paraushtarak me bazë në Kremlin të militantëve rusë me bazë në Ukrainë që kryen rregullisht inkursione në zonat kufitare ruse, ka mohuar çdo përfshirje në këtë sulm në një sallë koncertesh në periferi të Moskës.

“Ne theksojmë se Legjioni nuk po lufton qytetarët rusë”, tha organizata, duke fajësuar “regjimin terrorist të Putinit” për “përgatitjen” e këtij “provokimi të përgjakshëm” dhe “mbulimin e tij mediatik”.

Qëndrimi i Shtëpisë së Bardhë dhe BE-së

Vihet re se më 7 mars ambasada amerikane në Rusi kishte lëshuar një paralajmërim të veçantë për akte të mundshme terroriste.

Në një fjalim të martën në shërbimin federal të sigurisë të Rusisë, Putin i quajti “provokative” paralajmërimet e ambasadës për sulme të mundshme terroriste në Moskë, duke thënë se “këto veprime duken si shantazh i qartë dhe synim për të frikësuar dhe destabilizuar shoqërinë tonë”.

Në deklaratën e parë, Shtëpia e Bardhë, pasi dënoi aktet terroriste, përcolli mesazhin se Ukraina nuk ishte e përfshirë në sulme.

Të shtënat në vendin e koncertit, sjellin në kujtesën kolektive skena nga sulmet më të këqija terroriste të shekullit të 21-të, siç ishte sulmi në teatrin Bataclan në Paris në nëntor 2015.

Rusia u godit gjithashtu nga sulmi terrorist Nord Ost, një sulm çeçen në teatri i Moskës në vitin 2002. Rreth 40-50 terroristë kishin pushtuar teatrin e mbushur të Dubrovkës, duke marrë peng 850.

Sulmi përfundoi me vdekjen e të paktën 170 personave. Autoritetet ruse së fundmi kishin kryer një seri bastisjesh kundër islamistëve të armatosur në rajonin e Ingushetia. BE shprehu gjithashtu neverinë e saj për sulmin ndaj civilëve. “Mendimet tona janë me qytetarët rusë të prekur”, tha ai.