VIDEO / Sulmi terrorist në Moskë, shkon në 143 numri i viktimave

Update – Të paktën 143 persona kanë vdekur pas sulmit të mbrëmshëm pranë Moskës, ka thënë gazetarja ruse Margarita Simonyan.

“Në vendin e sulmit terrorist në sallën e koncerteve Crocus City Hall, kur shërbimet e urgjencës po pastronin rrënojat, u gjetën më shumë trupa të të vdekurve”, bjoftoi komiteti hetues rus.

“Kështu, numri i të vdekurve aktualisht është 115 persona”, shkruan më tutje në njoftim, raporton skynews.

⚡️The terrorists who attacked Crocus City Hall burst into the concert hall and began shooting people point blank, reports a Sputnik correspondent from the scene who witnessed the incident.

According to him, between the second and third intermission bells, a few minutes before… pic.twitter.com/iWS1iG1ExA

— Sputnik (@SputnikInt) March 22, 2024