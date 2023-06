“Marrëdhënia seksuale zyrtarisht sport”, zhvillohet Kampionati Evropian i Seksit në Suedi

Në një botë ku të folurit hapur për seksin konsiderohet ende tabu, Sudia e ka shpaluur si sport.

Kampionati i parë Evropian i Seksit do të nisë më datë 8 qershor.

Personat që marrin pjesë në konkursin e seksit do të angazhohen në seanca seksi të cilat mund të zgjasin deri në gjashtë orë në ditë. Fituesit e garës së seksit do të vendosen nga një panel gjyqtarësh dhe audienca do të ndikojë gjithashtu në vendimet përfundimtare.

Vendimi përfundimtar për fituesit do të merret pasi të merren parasysh faktorët si kimia në çift, njohuritë për seksin, niveli i qëndrueshmërisë etj.

Garuesit e Kampionatit Evropian të Seksit do të garojnë në 16 disiplina gjatë kësaj kohe, pjesëmarrësit do të garojnë për gjashtë orë çdo ditë për t’u përfshirë në aktivitetet e tyre përkatëse. Sipas raportimeve, deri më tani për kampionatin Evropian të Seksit kanë aplikuar 20 pjesëmarrës nga vende të ndryshme./albeu.com/