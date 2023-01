Pas largimit të Cristiano Ronaldos, Manchester United është në kërkim të një sulmuesi dhe në listën e “djajve të kuq” do të ishte vetëm Joao Felix.

Sipas asaj që shkruajnë mediat angleze, alternativa e portugezit të Atletico Madridit për muajin janar do të ishte në fakt Olivier Giroud, sulmuesi 36-vjeçar që skadon me Milanin, i cili megjithatë nuk ka gjasa të largohet nga kuqezinjtë në janar dhe në të vërtetë, duket gjithnjë e më shumë pranë rinovimit me Milanin. /albeu.com