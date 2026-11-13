Makina përfundon në kanal në aksin Lushnjë-Berat, nëna dhe fëmija dërgohen për kontroll në spital

Makina përfundon në kanal në aksin Lushnjë-Berat, nëna dhe fëmija dërgohen për kontroll në spital

Një automjet me pesë persona ka dalë nga rruga në një kthesë pranë fshatit Kashtbardhë, në aksin Lushnjë-Berat, dhe ka përfunduar në kanal.

Në makinë ndodheshin katër të rritur dhe një fëmijë. Të dhënat paraprake ngrenë dyshime se aksidenti mund të jetë shkaktuar nga shpejtësia.

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Nuk raportohet për të lënduar rëndë. Nëna dhe fëmija u dërguan në spital për kontrolle mjekësore, por ekzaminimet treguan se nuk kishin pësuar dëmtime.

Policia Rrugore dhe Policia Shkencore kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për dokumentimin e aksidentit dhe sqarimin e rrethanave të tij.


Shtuar 13.11.2026 20:05

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