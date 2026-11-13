Fushata “Movember”, Klekovski: Meshkujt nuk duhet të kenë frikë apo turp të kujdesen për shëndetin

Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, mbështeti sot, në kuadër të fushatës “Movember”, nismën për testime falas të PSA-së, që synon zbulimin e hershëm të kancerit të prostatës.
Në aktivitet ishin të pranishëm deputeti në Kuvend, Dragan Kovaçki, kryetari i Odës së Mjekëve, prof. dr. Nikola Jankullovski, drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, Jovica Andovski, dhe drejtori i Klinikës Universitare për Mjekësi Fizikale dhe Rehabilitim, dr. Zlatе Mehmedoviq.
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Klekovski tha se në nëntor mustaqet përcjellin një mesazh të rëndësishëm: shëndeti i meshkujve nuk duhet trajtuar si tabu dhe parandalimi është investimi më i mirë për të.
Sipas ministrit, kanceri i prostatës renditet ndër sëmundjet malinje më të shpeshta te meshkujt. Ai vuri në dukje se rastet e diagnostikuara rishtazi po shtohen dhe se, në vendin tonë, sëmundja shpesh zbulohet në një stad më të avancuar, kur mundësitë e trajtimit janë të kufizuara.
Ai u shpreh se meshkujt shpesh i shtyjnë vizitat mjekësore nga frika, turpi ose nga bindja se janë të shëndetshëm. Sipas Klekovskit, të kujdesesh për shëndetin nuk është shenjë dobësie, por përgjegjësi ndaj vetes dhe familjes.
Testimi kryhet shpejt dhe thjesht, përmes një shpimi me gjilpërë që merr një pikë gjaku nga gishti. Ministri sqaroi se një vlerë e rritur e PSA-së nuk nënkupton domosdoshmërisht kancer: ajo mund të lidhet edhe me zmadhim beninj të prostatës, inflamacion ose infeksion.
Rezultatin e interpreton mjeku dhe, nëse ka dyshime, e drejton pacientin për vlerësim urologjik. Biseda për testimin e PSA-së zakonisht nis rreth moshës 50-vjeçare, ndërsa për meshkujt me histori familjare të kancerit të prostatës, rreth moshës 45-vjeçare.