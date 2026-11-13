Arrestohen në Greqi tre egjiptianë për sulmin ndaj një të moshuare në Marusi

Arrestohen në Greqi tre egjiptianë për sulmin ndaj një të moshuare në Marusi

Policia greke ka arrestuar tre shtetas egjiptianë, të dyshuar se sulmuan dhe grabitën një grua të moshuar në Marusi.

Ngjarja ndodhi pak pas orës 10:00 të mëngjesit, në një pjesë qendrore të zonës, pranë stacionit të trenit. E moshuara po ecte në trotuar kur tre të rinjtë iu afruan në mes të rrugës.

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Pamjet e publikuara nga mediat greke tregojnë se ata vepruan me fytyrat e zbuluara. Sipas raportimeve, të rinjtë e sulmuan fizikisht gruan, e rrëzuan përtokë dhe i morën zinxhirin e floririt që mbante në qafë.

Autoritetet greke i identifikuan të tre të dyshuarit pas hetimeve dhe më pas i arrestuan.


Shtuar 13.11.2026 20:07

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