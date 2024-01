Majlinda Bregu merr pjesë në takimin e liderëve të BP-së në Shkup: Perspektiva e rajonit hyrja në tregun e përbashkët të BE-së

Shkup – Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC), Majlinda Bregu, mori pjesë në takimin e liderëve të BP-së në Shkup: “Ballkanit Perëndimor Takon BE-në”, për Planin e Rritjes së Ballkanit Perëndimor, nën kujdesin e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski.

“Perspektiva e ardhshme për Ballkanin Perëndimor do të jetë hyrja në tregun e përbashkët të BE-së. Anija më e sigurt për ta bërë këtë është tregu i përbashkët rajonal i vërtetë dhe plotësisht funksional, i papenguar nga mosmarrëveshjet rajonale. Ky do të jetë një proces i vështirë për të dy palët, BE-në dhe Ballkani Perëndimor. Ndaj nëse duam të jetë një proces i suksesshëm për rajonin, e kemi të qartë se duhet të bëjmë 2 procese paralele këtë vit, të cilat do të ushqejnë njëra-tjetrën respektivisht. I pari është plani për hyrjen e rajonit në tregun e përbashkët të BE-së dhe tjetri po hyn në fazën e dytë të planit të veprimit të tregut të përbashkët rajonal”, tha Bregu.

Tema qendrore e këtij takimi të nivelit të lartë që mblodhi kryeministrat nga Ballkani Perëndimor si dhe përfaqësues të organizatave partnere, ishte Plani i Veprimit të Përbashkët Rajonal të Tregut, i koordinuar nga RCC, si hapi i rajonit drejt Tregut të Përbashkët të BE-së dhe anëtarësimit në BE, pasi siguron zhvillimin ekonomik të rajonit dhe si i tillë është një pjesë thelbësore e Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor.

Gjatë fazes së re të Tregut të Përbashkët Rajonal që ne në RCC filluam të përcaktojmë, 4 liritë e Tregut Unik do të shoqërohen me synime të qarta strategjike që synojnë më së shumti rritjen e kapitalit njerëzor si: arsimi, inovacioni, dixhitalizimi, lëvizshmëria, migrimi, truri. kullimi, fuqizimi ekonomik i grave dhe axhenda e gjelbër.

“Faza e dytë e Tregut të Përbashkët Rajonal do të jetë më komplekse pasi struktura ekonomike e rajonit ka ndryshuar gjatë dhe pas pandemisë. Aftësitë në rajon duhet të përditësohen, përmirësohen dhe rifreskohen. Kështu që plani i ri i aktivizimeve për Tregun e Përbashkët Rajonal që po përgatisim tani, do të jetë më shumëngjyrësh dhe do të jetë gati për t’u miratuar nga liderët e Ballkanit Perëndimor në Samitin e ardhshëm të Procesit të Berlinit”, përfundoi Bregu.

Përveç RCC, në takim morën pjesë përfaqësues të organizatave të tjera partnere – Komisioni Evropian, SHBA, CEFTA, Forumi i Investimeve EB, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Banka Evropiane e Investimeve, Banka Botërore, USAID, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur dhe Këshilli Atlantik./albeu.com