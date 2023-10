Lufta në Izrael, BE-ja “ngrin” fondet e zhvillimit prej 691 milionë eurosh në Palestinë

Bashkimi Evropian njoftoi “ngrirjen” dhe rishikimin e fondeve dhe projekteve zhvillimore për palestinezët, në vlerën 691 milionë euro.

Sipas komisionerit Oliver Varhelyi, “shkalla e terrorizmit dhe brutalitetit kundër Izraelit dhe popullit të tij është një pikë kthese. Nuk mund të ketë procedurë të zakonshme në këtë kontekst. Si donatori më i madh për palestinezët, Komisioni Evropian po shqyrton të gjithë portofolin e tij të zhvillimit, me një vlerë totale prej 691 milionë eurosh”.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.

There can be no business as usual.

As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

⤵️

