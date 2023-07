LSDM: Me ndryshimet kushtetuese, hapet rruga për anëtarësim në BE dhe rritjen e ndihmës financiare

Partia maqedonase në pushtet LSDM, thotë se me ndryshimet kushtetuese do të hapet rruga për anëtarësimin e endit në BE.

Nga LSDM thonë se BE është donatori më i madh në Ballkanin Perëndimor, sidomos në RMV.

“Për shkak të partneritetit funksional me BE-në që kemi, Komisioni Evropian miratoi edhe 100 milionë euro ndihmë makrofinanciare për Maqedoninë e Veriut, pasi më parë kemi marrë 160 milionë euro për zbutjen e pasojave ekonomike të pandemisë, si dhe një grant. 80 milionë euro për përballimin e krizës energjetike”.

“Kjo mbështetje do të vazhdojë, me shumë më tepër burime, përmes programeve dhe fondeve të reja, kur të bëhemi anëtarë të Bashkimit Evropian. Prandaj është e rëndësishme që të gjithë deputetët të mbështesin ndryshimet kushtetuese, pas së cilës do të hapen kapitujt e parë dhe do të përshpejtohet seriozisht procesi i negociatave, për të realizuar qëllimin strategjik – anëtarësimin në BE deri në vitin 2023”, thonë nga LSDM./ina