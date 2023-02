Lindi nënë rrënojat e tërmetiti në Siri, shtëpi e re dhe emër i ri për foshnjen

Foshnja e cila lindi nën rrënojat e tërmetiti shkatërrues të 6 shkurtit në Siri do të birësohet nga familja e tezes.

Aya e vogël, është larguar nga spitali dhe ka mbërritur në një shtëpi të re.

Të afërmit e foshnjës vendosën që për të ishte më mirë tërritej me familjen e tezes.

Shtëpi e re, emër i ri

Me të mbërritur në shtëpinë e re, asaj iu dha një emër i ri, Afra, në kujtim të nënës së saj të ndjerë që vdiq nga tërmeti së bashku me bashkëshortin dhe katër fëmijët e saj, shkruan AP, transmeton Reporteri.net.

Historia e vogëlushes është raportuar nga mediat botërore. Shumë donin ta birësonin, por të afërmit e saj, pavarësisht kushteve të vështira, vendosën që më së miri të ishte me familjen.

Xhaxhai i Afrinit, Halil al-Sawadi, jeton me të afërmit e tij në Jinderis, në veri të Sirisë, sepse edhe shtëpia e tij u shkatërrua nga tërmetet. Ai dhe gruaja e tij kanë katër vajza dhe dy djem.

“Nuk do ta ndaj nga fëmijët e mi. Ajo është fëmija im tani. Nuk do ta ndaj nga fëmijët e mi. Do t’i preferoj sepse do të jenë kujtime të babait, nënës dhe vëllezërve të saj “, tha Al-Sawadi për AP.

Gjatë qëndrimit në spital, Afra është ushqyer me gji nga bashkëshortja e drejtorit të spitalit në Afrin. Familja dhe autoritetet kompetente kishin frikë se vajza mund të rrëmbehej nga spitali, sidomos pas ndërhyrjes së sulmuesve të armatosur.

Spitali njoftoi të hënën se Afra iu dorëzua tezes dhe xhaxhait të saj pasi një test i ADN-së përcaktoi se ata ishin të lidhur biologjikisht./albeu.com/