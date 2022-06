Aktori i njohur rrëfen dramën e tij: Isha i varur keq nga Kokaina!

Aktori i njohur hollivudian, Bradley Cooper, ka treguar varësinë e tij nga Kokaina.

Cooper ka pranuar se luftoi me një varësi të rëndë që ka pasur ndaj kokainës në vitet e para të karrierës së tij.

Cooper, 47, foli për varësitë e tij në podkastin ‘Smartless’ të Jason Bateman, Will Arnett dhe Sean Hayen, duke shpjeguar se varësia e demoralizoi atë

“Isha shumë i humbur dhe isha i varur nga kokaina – kjo ishte gjëja tjetër,” tha ai për kohën e sprovës kur karriera e tij ishte duke u rrënuar. Në gjendjen e tij ndikuan edhe vështirësitë e tij fizike.

“Kam prerë venat menjëherë pasi më pushuan nga Alias”, shpjegoi ai, duke shtuar se ai kishte dhe probleme me vetëbesimin.

Bradley fillimisht ishte pjesë e kastit kryesor me yllin Jennifer Garner në dy sezonet e para të Alias, nga 2001 deri në 2003.

Por më pas ai e pa personazhin e tij të reduktuar në statusin e të ftuarit special dhe ai u shfaq vetëm në dy episode shtesë – një herë në 2003 gjatë sezonit të tretë, dhe më pas një paraqitje të fundit në një episod të sezonit të pestë në 2006.

Ndërsa bisedonte me miqtë e tij, Bradley vuri në dukje se ai ishte me fat që luftimet e tij ndaj varësisë ndodhën kur ai ishte relativisht i ri dhe ende po zhvillonte karrierën e tij të aktrimit.

“Kam pasur përfitimin që kjo ndodhi kur isha 29 vjeç. Mendova se ia dola kur mora një reklamë të ëendy. … Për sa i përket zhvendosjes në Los Angeles për Alias, i ndjeva sikur isha kthyer në shkollë të mesme: nuk mund të futesha në asnjë klub, asnjë vajzë nuk donte të më shikonte. Unë isha plotësisht në depresion”- u shpreh aktori.

Një rol mbështetës popullor në ëedding Crashers dhe roli i tij kryesor në ‘The Hangover’ ndihmuan në ringritjen e karrierës së tij

“Unë isha 36 vjeç kur luajta në ‘’The Hangover’, kështu që arrita t’i kaloja të gjitha ato gjëra përpara se fama të luante në ekzistencën time në nivel të përditshëm. Pra, gjithçka ndodhi para kësaj,’ shpjegoi ai.

Por Will Arnett, një mik i vjetër i Bradley-t, mendoi se të pajtohej me varësinë e tij ishte një ‘metamorfozë’ e nevojshme përpara se të arrinte famën me ‘The Hangover’.

“Të kesh ato realizime dhe të kesh atë ndryshim është ajo që ju hapi dhe ju lejoi të jeni ju,” tha ylli i Arrested Development, me të cilin Bradley ishte dakord.

“Është e vërtetë,” pranoi ai. “Padyshim që kam bërë përparime të mëdha në moshën 29 deri në 33, 34 vjeç, ku të paktën kam qenë në gjendje të qëndroj para dikujt dhe të marr frymë, të dëgjoj dhe të flas”.

Bradley ndau me dëgjuesit se u takua me Willin përmes ish-gruas së tij Amy Poehler, me të cilën u shfaq në ëet Hot American Summer në 2001.

Që kur u pastrua totalisht nga droga , Cooper luajti në filmat fitues të Oskarit,’ Silver Linings Playbook’ dhe ‘American Hustle’.

Filmi i tij luftarak i drejtuar nga Clint Eastëood, American Sniper vazhdoi të ishte një sukses i madh kritik dhe komercial, ku ai fitoi vlerësime të shumta për ribërjen e tij të ‘A Star Is Born’, të cilin ai e drejtoi dhe luajti në krah të Lady Gaga.