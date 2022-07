Lavrov takohet me përfaqësues të Ligës Arabe: Jemi drejt epokës së re, kundër imponimeve të Perëndimit

Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, ka zhvilluar një takim pe përfaqësuesit e vendeve anëtare të Ligës Arabe, duke u premtuar zyrtarëve fillimin e një epoke të re.

“Ne jemi në fillimin e një epoke të re, e cila do të ishte një lëvizje drejt multilateralizmit të vërtetë, jo atë që Perëndimi përpiqet të imponojë,” ka thënë më tej Lavrov.

#Lavrov addressing the Arab League meeting in #Cairo

This has completely freaked out Britain and USA – they are threatening African leaders not to be photographed with Lavrov

USA is having sleepless nights – their empire is crumbling#Kherson #Odessa #dollarvsrupee #Ukraine pic.twitter.com/9oNi8o9xCl

— UkraineNews (@Ukraine66251776) July 24, 2022