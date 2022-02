Kuvendi miratoi zgjatjen e Vettingut, reagon Ambasada e SHBA: Hap i rëndësishëm drejt integrimit europian

Ambasada e SHBA-be në Tiranë, përmes një postimi në Facebook, ka përshëndetur votimin me 118 vota pro nga Kuvendi për zgjatjen e afatit për organet e Vettingut.

Ambasada shkruan se ky është një hap i rëndësishëm për një sistem më të fortë drejtësie dhe për integrimin e Shqipërisë në BE.

“Shtetet e Bashkuara përshëndesin miratimin e zgjatjes së mandatit të vetingut në Parlament. Ky është një hap i rëndësishëm përpara për të gjithë shqiptarët – drejt një sistemi drejtësie më të fortë, më të besueshëm dhe drejt integrimit europian. Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin gjithmonë Shqipërinë përgjatë kësaj rrugë të rëndësishme”, thuhet në deklaratë./albeu.com

The United States applauds the passage of the vetting mandate extension in Parliament. This is an important step forward for all Albanians – towards a stronger, more credible justice system and towards European integration. The 🇺🇸 will always support 🇦🇱 along this important path. pic.twitter.com/eCkCyJgNmA

— USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) February 10, 2022